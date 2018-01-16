И 8 лет для его зама.

В Усть-Катавском горсуде состоялись прения сторон по делу бывшего директора вагоностроительного завода (УКВЗ) Павла Абрамова. Гособвинитель запросил для него десять лет колонии общего режима (в совокупности с предыдущим наказанием). Об этом "Уралинформбюро" сообщила официальный представитель суда Ольга Лаворко.

Вместе с Абрамовым на скамье подсудимых находится его заместитель Александр Болотников. Для него прокурор просил восемь лет колонии со штрафом в миллион рублей. Кроме того, обоих подсудимых могут лишить права занимать определенные должности на срок до трех лет.

По версии следствия, в 2009 году Абрамов и Болотников продавали "налево" трамвайные вагоны ниже их себестоимости. Деньги на завод не поступали, а оседали на счетах созданной Болотниковым и Абрамовым фирмы ООО "Торговый Дом УКВЗ" ("ТД УКВЗ"), которая и реализовывала вагоны конечным потребителям, накручивая изрядную маржу.

Своими действиями, полагают следователи, они причинили предприятию ущерб свыше 650 миллионов рублей.

Следует напомнить, что в октябре 2017 года суд вынес приговор Абрамову по другому уголовному делу. Он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и водворен в ИК общего режима на 3 года.

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