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Глава южноуральского муниципалитета предстанет перед судомСегодня в 11:21

  • Текст

За махинации с землей.

В суд направлено уголовное дело в отношении главы Баландинского сельского поселения (Красноармейский район) Веры Галицковой. Ее обвиняют в растрате, превышении полномочий и получении взятки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в 2016 году Галицкова получила от местных жителей 220 тысяч рублей за выделение двух земельных участков, принадлежащих муниципалитету. Кроме того, она незаконно предоставила четыре надела стоимость более 400 тысяч рублей и покушалась на взятку в полмиллиона рублей еще за три участка.

Чиновницу задержали 1 февраля 2017 года.

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