Параноидной.

Бориса Грица, ударившего ножом ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, признали невменяемым. Экспертиза выявила у него параноидную шизофрению, рассказал в эфире радиостанции адвокат Сергей Бадамшин.

Как ранее писало "Уралинформбюро", нападение на журналистку произошло днем 23 октября 2017 года. Мужчина проник в офис радиостанции и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Злоумышленника задержал охранник. Ведущую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Во время допроса Гриц утверждал, что Фельгенгауэр "домогалась" его. Он не был знаком с женщиной, но якобы "видел и чувствовал ее", она была "слишком навязчивой" и буквально "сидела у него в голове".

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Потерпевшая, узнав результаты психиатрической экспертизы, заявила, что главное - изолировать Грица от общества. "Для меня важно, чтобы человек, который пытался меня убить, был изолирован и не представлял никакой опасности для окружающих, чтобы он никому больше не навредил", - сказала она в эфире "Эха Москвы".

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