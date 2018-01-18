В стационаре находятся семь детей.

По факту отравления школьников в Асбесте возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей". Об этом "Уралинформбюро" в сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Ранее в больницу попали 24 ученика школы №24. Дети в возрасте 9-16 лет пожаловались на рвоту, жидкий стул и высокую температуру. Семерых из них оставили в стационаре. У школьников выявили аденовирусную и ротовирусную инфекции.

Надзорное ведомство проводит проверку. Из пищеблока школы изъяты пробы пищи, воды и дезинфицирующих средств.