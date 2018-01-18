×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Серийных грабителей-извергов задержали в ЧелябинскеСегодня в 16:30

  • Текст

Полиция ищет других жертв.

18 января полицейские задержали двух подозреваемых в нападении на 59-летнюю женщину в Челябинске. Это местные жители 32 и 39 лет. Уголовное дело переквалифицировано со статьи "Грабеж" на "Разбой". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Преступление было совершено 13 января на улице Кирова (Калининский район). Злоумышленники напали и вырвали сумку из рук женщины. Она оказала сопротивление, тогда ее жестоко избили. Пострадавшая выжила.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили похищенные вещи.

Установлена причастность злоумышленников еще к двум хищениям у женщин. В настоящее время их проверяют на совершение аналогичных преступлений.

Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об их аресте.

Всех, кто пострадал от действий задержанных, просят позвонить по телефонам: 8(351)265-02-00, 8(351)266-14-14, 02.

Ранее по теме:
Жестокое избиение челябинки во время ограбления попало на видео (18+)

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Зебростойка мэрии Екатеринбурга

Необъяснимая и непреодолимая.

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени "вскрыл" проблемы на рынке сайдинга

Нет нормативов и сложно контролировать.

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×