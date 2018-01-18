Полиция ищет других жертв.

18 января полицейские задержали двух подозреваемых в нападении на 59-летнюю женщину в Челябинске. Это местные жители 32 и 39 лет. Уголовное дело переквалифицировано со статьи "Грабеж" на "Разбой". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Преступление было совершено 13 января на улице Кирова (Калининский район). Злоумышленники напали и вырвали сумку из рук женщины. Она оказала сопротивление, тогда ее жестоко избили. Пострадавшая выжила.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили похищенные вещи.

Установлена причастность злоумышленников еще к двум хищениям у женщин. В настоящее время их проверяют на совершение аналогичных преступлений.

Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об их аресте.

Всех, кто пострадал от действий задержанных, просят позвонить по телефонам: 8(351)265-02-00, 8(351)266-14-14, 02.

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