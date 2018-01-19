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Порубивший школьников бурятский подросток пытался покончить с собойСегодня в 11:19

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Он госпитализирован.

Девятиклассник из Улан-Удэ, напавший с топором на учеников 7 класса в Сосновом бору, пытался покончить с собой. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое, пишут федеральные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуева.

Также сообщается о том, что число пострадавших увеличилось до семи (шесть детей и учительница). Три человека находятся в тяжелом состоянии. У одной девочки открытая черепно-мозговая травма, у другого ребенка ампутирован палец.

Инцидент произошел утром 19 января 2018 года. По данным следственного комитета, 15-летний подросток ворвался в кабинет, где проходили занятия у 7 класса. Он кинул в помещение бутылку с зажигательной смесью и ранил учительницу и нескольких учеников, передает "Уралинформбюро".

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Девятиклассник из Бурятии порубил школьников топором (ВИДЕО)

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