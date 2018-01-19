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Девятиклассник из Бурятии порубил школьников топором (ВИДЕО)Сегодня в 09:56

И устроил поджог.

Утром 19 января в Улан-Удэ девятиклассник напал с топором на учеников 7 класса одной из школ микрорайона "Сосновый бор". Затем он поджег помещение. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по республике Бурятия.

Ранения получили трое учеников и учитель. Подозреваемый задержан. Его мотивы выясняются.

По данным регионального ГУ МЧС, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Из здания эвакуировали более 500 человек. При пожаре никто не пострадал.

Следует напомнить, что аналогичный случай произошел в пермской школе №127. Двое подростков напали на учеников 4 класса и учительницу. Женщина получила 17 ножевых ранений. Также пострадали девять учеников. Уголовное дело возбуждено по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц" и "Халатность". Нападавшие арестованы.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
вот так Сегодня в 11:20

Сдаётся мне, что тот случай, когда ревнивый муж отрубил руки неповинной жене, да ещё и то, как это всё было распиарено и подано в СМИ, как то, что он просто кайфовал от этого, получал свою дозу адреналина, гордился собой и типа "сделал глупость", а не страшное преступление, то, что даже " у него есть смягчающие вину обстоятельства"., т.е. "пошел на сотрудничество со следствием", типа сам привез жертву и сам всё рассказал и поэтому ему ах, снисхождение, да ещё и УРА ему, он же сейчас знаменитость, пля....он же сейчас легенда, пля...- всё это не просто так. Запущена в общество модель поведения, да, те самые окна Овертона, типа руби, убивай, чем страшнее, тем быстрее станешь знаменитостью "со сложным внутренним миром", в котором ещё и на всяких ТВ шоу будут ковыряться всякие типа малаховы. Вот оно и пошло и поехало...И это надо срочно остановить самым кардинальным и жёстким методом!!!!!!

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