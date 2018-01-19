И устроил поджог.

Утром 19 января в Улан-Удэ девятиклассник напал с топором на учеников 7 класса одной из школ микрорайона "Сосновый бор". Затем он поджег помещение. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по республике Бурятия.

Ранения получили трое учеников и учитель. Подозреваемый задержан. Его мотивы выясняются.

По данным регионального ГУ МЧС, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Из здания эвакуировали более 500 человек. При пожаре никто не пострадал.

Следует напомнить, что аналогичный случай произошел в пермской школе №127. Двое подростков напали на учеников 4 класса и учительницу. Женщина получила 17 ножевых ранений. Также пострадали девять учеников. Уголовное дело возбуждено по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц" и "Халатность". Нападавшие арестованы.

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