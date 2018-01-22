Инцидент произошел на рейсе "Москва – Петропавловск-Камчатский".

26-летний житель уральской столицы устроил дебош в бизнес-классе самолета "Аэрофлота", летевшего из Москвы в Петропавловск-Камчатский. По данным федеральных СМИ, молодой человек был пьян, матерился, игнорировал требования экипажа соблюдать порядок и ударил одного из бортпроводников.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что дебошир задержан сотрудниками Камчатского ЛО МВД РФ на транспорте. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", передает "Уралинформбюро".

В конце 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому авиакомпании получили право составлять "черные списки" пассажиров, нарушивших порядок на борту лайнера. Перевозчик вправе запретить дебоширу летать своими рейсами в течение года.

Ранее по теме:

Путин разрешил авиакомпаниям не пускать дебоширов на борт самолетов