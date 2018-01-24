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Двух свердловчан отдали под суд за изнасилование и убийство знакомой23 января в 13:33

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Труп они скинули в реку.

В суд передано уголовное дело в отношении двух жителей Шалинского района, 28 и 43 лет. В зависимости от роли каждого их обвиняют в изнасиловании, убийстве и укрывательстве особо тяжкого преступления, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 12 января 2017 года. Выпив с 45-летней женщиной, обвиняемые изнасиловали ее. Чтобы скрыть это преступление, младший мужчина убил потерпевшую.

Злоумышленники завернули труп в ковер и выбросили в полынью реки Чусовой. Спустя некоторое время старший из мужчин уехал в Екатеринбург.

В конце января от родственников убитой в полицию поступило заявление об ее исчезновении.

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