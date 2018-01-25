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Проломившего школьнице голову челябинца арестовали24 января в 13:37

  • Текст

Ему предъявлено обвинение.

37-летнему жителю Челябинска предъявили обвинение в покушении на убийство 15-летней школьницы. Он арестован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Южному Уралу.

Преступление было совершено вечером 19 января. Около одного из домов Тракторозаводского района пьяный обвиняемый напал на девушку. Он несколько раз ударил ее по голове гантелей, сломал руку, вырвал сумку и скрылся.

Пострадавшую увидели прохожие, они вызвали скорую. В больнице у девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Подозреваемого задержали 22 января.

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