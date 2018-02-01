Оглашение приговора займет несколько часов.

1 февраля в Пресненском суде Москвы началось оглашение приговора экс-губернатору Кировской области Никите Белых. Его признали виновным в получении взяток, передает "Уралинформбюро".

Ожидается, что оглашение приговора займет около пяти часов.

Следствие полагает, что в общей сумме бывший чиновник получил 600 тысяч евро за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и последующее покровительство. Белых задержали в Москве в июне 2016 года при получении взятки мечеными купюрами.

Ранее гособвинение запросило для него 10 лет колонии строгого режима. Сам экс-губернатор вину не признал и просил оправдать его.

Никита Белых родился в Перми. С 2001 по 2009 год был депутатом Заксобрания Пермской области. Затем возглавил Кировскую область. Сложил полномочия губернатора спустя месяц после того, как стал фигурантом уголовного дела.

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