Завершено расследование.

Два сотрудника ГИБДД Башкирии обвиняются в халатности, которая привела к трагическому ДТП в Югре в декабре 2016 года. СКР завершил расследование этого уголовного дела.

По версии следствия, инспекторы ГИБДД не внесли в федеральную информационную систему данные о лишении прав Раиля Саитханова. Из-за этого водителя не отстранили от работы. "Именно это обусловило совершение им ДТП, повлекшего трагические последствия в виде гибели в результате аварии 4 декабря 2016 года 12 пассажиров, 10 из которых дети", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Стоит напомнить, 5 февраля суд вынесет решение в отношении основных фигурантов дела. Среди них директор спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук, водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении и.о. председателя комитета физической культуры и спорта мэрии Нефтеюганска Александра Комарницкого.

31 января Александр Бастрыкин поручил передать материалы для дальнейшего расследования более опытному сотруднику – старшему следователю по особо важным делам при председателе СКР. Кроме того, в Югру из Москвы отправился опытный следователь-криминалист центрального аппарата Следственного комитет.

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