Пострадавшие в югорской автокатастрофе вновь встретились с главой СКРСегодня в 11:02
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"Остались нерешенные вопросы".
Родители детей, погибших и пострадавших в ДТП на югорской трассе, повторно встретились с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.
В ходе встречи 31 января поднимались те же самые вопросы, что и при первом общении с главным следователем страны. По словам потерпевших, многие из них так и не были решены.
"Мы подчеркнули, что хотим не крови, а справедливости. Чтобы люди, виновные в ДТП, понесли заслуженное наказание. А то получилось так, что Вадим Саитханов, водитель второго грузовика, участвовавшего в аварии, избежал ответственности. Человек нарушил все, что было можно, а ему – ничего. По чиновникам тоже однобокие решения", - рассказал "Уралинформбюро" отец пострадавшей в аварии девочки Сергей Зинченко.
Трагедия на югорской трассе произошла 4 декабря 2016 года. Нефтеюганские дети-спортсмены возвращались с соревнований из окружной столицы. Автобус со школьниками столкнулся с тралом, который вез негабаритный груз. Транспортное средство развернуло на дороге и раздавило вторым большегрузом. В аварии погибли 10 детей и 2 тренера.
Процесс по делу о ДТП на югорской трассе закончился в январе 2018 года. Перед судом предстали водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель владельца автобуса Александр Сидорук, водитель первого трала Раиль Саитханов и директор нефтеюганской спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова. 16 января подсудимые выступили с последним словом. Все они, кроме Марата Зайнуллина, заявили, что не виноваты в произошедшем. Между тем, гособвинение запросило для Саитханова и Зайнуллина по семь лет лишения свободы, для Тарасовой и Сидорука — по пять лет лишения свободы.
Кроме того, в ходе расследования ДТП был задержан исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александр Комарницкий, а также двое сотрудников ГИБДД Башкирии. Последние не внесли в федеральную информационную систему ГИБДД сведения о лишении водительских прав Раиля Саитханова. Несмотря на это, инспекторы сумели избежать ответственности.
"Насколько нам известно, прокуратура вынесла представление об отказе от обвинения. Надзорное ведомство не видит причинно-следственную связь в том, что Саитханова лишили прав, а он оказался на дороге и столкнулся с автобусом с детьми. Но какие еще нужны доказательства?", - недоумевает Сергей.
В ходе встречи с родителями Александр Бастрыкин сообщил им, что расследование возглавил следователь из главного управления СКР. Кроме того, принято решение о том, что следователи будут тесно контактировать с адвокатами потерпевших и держать их в курсе расследования.
"По большому счету на вынесении приговора ничего не заканчивается. Это один из этапов, будем идти до конца. Нам необходимо найти взаимопонимание с прокуратурой, которого сегодня нет. Надзорное ведомство заняло какую-то непонятную позицию – отличную от нашей. Мы направили большое письмо в Генпрокуратуру, но ответа так и не получили - на контакт с нами они не идут", - подчеркнул Сергей Зинченко.
Приговор по резонансному ДТП судья Людмила Блашкова зачитает 5 февраля.
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