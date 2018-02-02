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Никиту Белых приговорили к восьми годам колонииСегодня в 08:27

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Строгого режима.

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых признан виновным во взяточничестве. Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и назначил штраф - более 48 миллионов рублей.

Белых признан виновным в получении 400 тысяч евро в качестве взятки от бизнесмена Юрия Судгаймера, уточняет "Интерфакс". По эпизоду получения взятки от Альберта Ларицкого вынесен оправдательный вердикт.

В срок наказания экс-губернатору зачтено время его нахождения под арестом с 25 июня 2016 года.

Никиту Белых обвиняли в получении 600 тысяч евро за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и последующее покровительство. Экс-губернатора задержали в Москве в июне 2016 года при получении взятки мечеными купюрами.

Ранее гособвинение запросило для него 10 лет колонии строгого режима. Сам экс-губернатор вину не признал и просил оправдать его.

Никита Белых родился в Перми. С 2001 по 2009 год был депутатом Заксобрания Пермской области. Затем возглавил Кировскую область. Сложил полномочия губернатора спустя месяц после того, как стал фигурантом уголовного дела.

Ранее по теме:
Экс-губернатора Кировской области признали виновным в коррупции

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