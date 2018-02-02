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Пожилая екатеринбурженка пошла под суд за убийство почтальонаСегодня в 10:54

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С ней на скамье подсудимых ее сын.

В Свердловский облсуд направлено уголовное дело в отношении 64-летней екатеринбурженки и ее 30-летнего сына. Они обвиняются в разбое и убийстве женщины-почтальона, сообщил "Уралинформбюро" руководитель 3 отдела по расследованию особо важных дел областного СУ СКР Александр Сапегин.

Преступление было совершено утром 17 февраля 2017 года на Самоцветном бульваре. Почтальон принесла подсудимой пенсию. Последняя применила электрошокер, а ее сын несколько ударил потерпевшую кулаком. Затем злоумышленники изрезали женщину ножом, обмотали ее полиэтиленовой пленкой, скотчем, пакетами и веревкой.

Смерть потерпевшей наступила от того, что она задохнулась.

Обвиняемые похитили у убитой 240 тысяч рублей, 2 сотовых телефона и другие вещи. Труп они вынесли на лестничную клетку этажом ниже. Злоумышленников задержали по горячим следам.

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