×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Прятавшемуся на Сахалине свердловчанину дали 11 лет за убийствоСегодня в 12:25

  • Текст

И оборот взрывчатых веществ.

Суд вынес приговор 46-летнему жителю Ревды, признав его виновным в убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 11 лет. Также он должен заплатить 10 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 17 марта 2017 года в поселке Шумиха. По версии следователей, мужчина застрелил 57-летнего местного жителя, спрятал тело в лесу в Полевском городском округе и скрылся.

Его объявили в розыск. Заочно суд избрал для свердловчанина меру пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленника удалось найти только спустя 3 месяца - 17 июня 2017 года. Он уехал на Сахалин и работал там рыбаком.

Кроме того, мужчина незаконно хранил в Ревде охотничий порох (является взрывчатым веществом).

Ранее по теме:
Обвиняемого в убийстве свердловчанина нашли на Сахалине

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Рассказали кандидат в президенты и эксперты.

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×