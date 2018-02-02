И оборот взрывчатых веществ.

Суд вынес приговор 46-летнему жителю Ревды, признав его виновным в убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 11 лет. Также он должен заплатить 10 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 17 марта 2017 года в поселке Шумиха. По версии следователей, мужчина застрелил 57-летнего местного жителя, спрятал тело в лесу в Полевском городском округе и скрылся.

Его объявили в розыск. Заочно суд избрал для свердловчанина меру пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленника удалось найти только спустя 3 месяца - 17 июня 2017 года. Он уехал на Сахалин и работал там рыбаком.

Кроме того, мужчина незаконно хранил в Ревде охотничий порох (является взрывчатым веществом).

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