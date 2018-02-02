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Обвиняемого в хищении 180 миллионов экс-проректора ТИУ объявили в розыскСегодня в 15:27

Он не явился в суд.

Бывший проректор Тюменского индустриального университета Александр Ошибков, обвиняемый в мошенничестве, объявлен в розыск.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, Ошибков не явился в суд 19 января. Было вынесено постановление о его принудительном приводе 1 февраля, однако мужчина пропал.

По данным следствия, в июле 2015 года Ошибков формально устроил в экспериментальный завод буровой техники (структурное подразделение вуза) двух подчиненных сотрудниц и подругу жены. Одной из женщин он дал указание ежемесячно готовить документы на выплату стимулирующих выплат фиктивным работникам и директору завода. Законных оснований для выплат не было. С июля 2015 по июнь 2016 года университету был причинен ущерб на два миллиона рублей.

В 2016 году подсудимый от имени вуза заключил договор с заместителем гендиректора ООО "М-ГРУПП" Алексеем Феодоровым на выполнение проектных работ "М-ГРУПП". Ранее разработками занималось ООО "НИПИ "Нефтегазпроект" (его единственным учредителем является университет). Фактически "М-ГРУПП" никаких работ не выполнил, но на счета организации было переведено 10 миллионов рублей (9 миллионов забрал Ошибков, 1 миллион получил Феодоров).

В 2014 году Ошибков, являясь гендиректором ООО "Тюменская буровая компания", под видом продажи ТИУ бурового комплекса через аффилированную московскую фирму похитил 169 миллионов рублей. При этом сам комплекс остался в фактическом владении компании.

Ранее по теме:
Проректора тюменского вуза будут судить за хищение 180 миллионов

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Владимир Сегодня в 16:07

И кто таких проректоров назначает ??? И кто их контролирует ??? ОН "РАБОТАЛ" НЕ ОДИН !!! Просто одному- такое не провернуть !!! ТЕПЕРЬ ИЩИТЕ ВЕТРА В ПОЛЕ- может и найдёте !!! ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ВРЯД ЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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