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Первая из обвиняемых по делу "Бухты Квинс" вскоре предстанет перед судомСегодня в 18:47

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Расследование в отношении Ассоновой завершено.

В Екатеринбурге перед судом предстанет Лариса Ассонова, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области завершил расследование ее уголовного дела. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с ноября 2010-го по декабрь 2012 года женщина и двое других лиц похитили у пайщиков "Бухты Квинс" 54 миллиона рублей. Пострадали 65 человек. Ассонова свою вину признала и сотрудничала со следствием. С ней было заключено досудебное соглашение.

Обвиняемыми по делу также проходят шансонье Александр Новиков и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Уголовное дело в отношении них сейчас находится на завершающей стадии расследования.

Стоит отметить, что 6 февраля на территории "Бухты Квинс" произошел пожар - загорелся таунхаус, в нескольких десятках метров от домов пайщиков.

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