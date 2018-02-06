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Заморозившему ямальца полицейскому предъявили обвинениеСегодня в 19:55

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Мужчина взят под стражу.

На Ямале бывшему сотруднику полиции, заморозившему насмерть задержанного, предъявлено обвинение. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

30 декабря в селе Толька полицейский без оформления документов о задержании, запер местного жителя в камеру. Утром следующего дня выяснилось, что задержанный скончался. Участковый вывез тело и закопал его в сугробе в лесу. Труп нашли 18 января, когда родственники пропавшего мужчины организовали поиски.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что ямалец скончался от переохлаждения. Стоит отметить, накануне Нового года в ЯНАО стояли 40-градусные морозы.

Обвиняемого уволили из полиции. Мужчина заключен под стражу. За превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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