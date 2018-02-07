У поставщика хлеба.

В Екатеринбурге в отношении бухгалтера "Школьно-базовой столовой "Золушка" возбуждено уголовное дело. 40-летнюю женщину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в декабре 2017 года женщина похитила деньги индивидуального предпринимателя, который производил и поставлял хлебобулочные изделия в столовую. Коммерсант подал заявление в ФСБ, которое стало поводом для обысков в офисе ЕМУП. Следственные мероприятия прошли 6 февраля.

Сумма ущерба не уточняется.

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