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Бухгалтера екатеринбургской столовой "Золушка" заподозрили в хищенияхСегодня в 13:06

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У поставщика хлеба.

В Екатеринбурге в отношении бухгалтера "Школьно-базовой столовой "Золушка" возбуждено уголовное дело. 40-летнюю женщину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в декабре 2017 года женщина похитила деньги индивидуального предпринимателя, который производил и поставлял хлебобулочные изделия в столовую. Коммерсант подал заявление в ФСБ, которое стало поводом для обысков в офисе ЕМУП. Следственные мероприятия прошли 6 февраля.

Сумма ущерба не уточняется.

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