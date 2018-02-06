С проверкой.

6 февраля в офис "Школьно-базовой столовой "Золушка", обеспечивающей обедами учебные заведения Ленинского района Екатеринбурга, нагрянули силовики. Информацию об этом "Уралинформбюро" подтвердил работник предприятия.

Пояснить, с чем связан визит правоохранителей в городской МУП, собеседник агентства не смог.

Ранее в Екатеринбурге произошло массовое отравление детей в двух школах уральской столицы - №64 и №74. В первой заболело 22 человека, во второй - 17. "Врачи подозревают, что дети могли подхватить острую кишечную инфекцию. Школа №64 закрыта на карантин. В здании учебного заведения проведена полная дезинфекция всех помещений, включая пищеблок. Дети переведены на дистанционное обучение. По школе №74 аналогичная ситуация", - пояснили агентству в департаменте образования уральской столицы.

Стоит отметить, что в конце январе этого года работница "Школьно-базовой столовой "Золушка" уже прославила комбинат на всю страну. В Сети появилось видео, где на кухне одной из школ она накладывает еду в тарелки голыми руками. Представитель предприятия ранее заявил "Уралинформбюро", что уволит нарушившую инструкции сотрудницу.

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