Его заму дали 5.

7 февраля Усть-Катавский горсуд вынес приговор экс-директору вагоностроительного завода (УКВЗ) Павлу Абрамову и его заму Александру Болотникову. Первый признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. С учетом предыдущего приговора он проведет 8 лет в колонии общего режима. Второй за пособничество и легализацию денежных средств отправился в колонию на 5 лет. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, в 2009 году Абрамов и Болотников продавали "налево" трамвайные вагоны ниже их себестоимости. Причем деньги поступали на счета созданной Болотниковым и Абрамовым фирмы ООО "Торговый Дом УКВЗ" ("ТД УКВЗ"), которая и реализовывала вагоны конечным потребителям, накручивая изрядную маржу.

Ущерб оценивается в 650 миллионов рублей.

Следует напомнить, что в октябре 2017 года суд вынес приговор Абрамову по другому уголовному делу. Он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и водворен в ИК общего режима на 3 года.

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