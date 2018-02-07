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Подследственного экс-депутата пермского Заксобрания отпустили под залогСегодня в 20:07

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В 20 миллионов.

Ленинский райсуд Перми избрал меру пресечения экс-депутату краевого Заксобрания, бывшему акционеру "Экопромбанка" Владимиру Нелюбину. Его отпустили под залог в 20 миллионов рублей. Деньги должны быть внесены до 9 февраля, пишет "Коммерсантъ".

Следует отметить, что следователь ходатайствовал об аресте Нелюбина.

Как ранее писало "Уралинформбюро", экс-депутата задержали 5 февраля после допроса по делу о хищении 200 миллионов рублей у "Экопромбанка" (учреждение было признано банкротом в сентябре 2014 года). В декабре 2017 года АСВ заявило в полицию о хищении имущества банка.

Бывший председатель правления банка Андрей Туев находится в международном розыске.

Ранее по теме:
Экс-депутата пермского Заксобрания задержали по делу о многомиллионных хищениях

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