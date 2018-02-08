Он пробудет там до мая.

Свердловский облсуд оставил под арестом криминального авторитета Андрея Овчинникова, именуемого в криминальных кругах Овчиной. Он пробудет в СИЗО до 3 мая 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Овчинникова подозревают в похищении в октябре 2017 года бизнесмена Анатолия Плетухова, владеющего автостоянкой на улице Гражданской, а также в незаконном хранении оружия.

В начале 1990-х Овчина был одним из главных авторитетов в преступном мире Урала. В 1995 году он был приговорен к 10 годам лишения свободы. Выйдя на свободу, он предпринял попытку вернуть былое влияние и попытался захватить Шарташский рынок. В 2006 году он вновь отправился в колонию.

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