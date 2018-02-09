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Экс-губернатор Сахалина приговорен к 13 годам лишения свободыСегодня в 08:50

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За взятки.

Суд вынес приговор экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, признав его виновным в получении взяток и легализации денежных средств. Он приговорен к 13 годам в колонии строгого режима, также ему назначен штраф в размере 500 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.

Приговор вынесен и подчиненным экс-губернатора. Его бывший советник Андрей Икрамов получил 9 лет 6 месяцев колонии и штраф в 171 миллион рублей. Бывший заместитель председателя областного правительства Сергей Карепкин должен отправиться за решетку на 8 лет и заплатить 4 миллиона рублей. Бывший глава регионального минсельхоза Николай Борисов отделался штрафом в 2,5 миллиона рублей.

По данным следствия, фигуранты дела за 2009-2015 годы незаконно обогатились на сумму около 522 миллионов рублей, получая от предпринимателей взятки за право заключать госконтракты, выделение бюджетных субсидий, своевременную приемку и оплату работ.

В марте 2015 года Хорошавин был задержан и снят с поста губернатора в связи с утратой доверия. Расследованием занималась Генпрокуратура. 14 февраля 2017 года обвиняемых этапировали из Москвы на Сахалин.

В ходе расследования выяснилось, что часть имущества Хорошавина не была задекларирована: 6 машин стоимостью более 42 миллионов рублей, а также недвижимость, земля, драгоценности и деньги в сумме более 700 миллионов рублей. Выяснилось также, что бывший губернатор питал слабость к дорогим аксессуарам. В его коллекции насчитывалось 195 часов на сумму более 600 миллионов рублей.

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