За растрату денег пайщиков.

В Кировский райсуд Екатеринбурга направлены уголовные дела в отношении застройщика проблемного жилого комплекса "Кольцовский" Владимира Ковалева (ЖСК "Авиатор") и председателя правления ЖСК "Авиатор" Владимира Фатеева. Мужчин обвиняют в растрате, злоупотреблении полномочиями и пособничестве в этих преступлениях. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, ЖСК "Авиатор", занимавшийся строительством жилого комплекса "Кольцовский", присвоил порядка 1 миллиона рублей, собранных пайщиками. Работы начались в 2012 году, однако в начале 2015 года были приостановлены - для окончания строительства не хватило 80 миллионов рублей.

Выяснилось, что Ковалев потратил деньги пайщиков на приобретение земельных участков в собственность ООО "Агентство недвижимости "Базис" (директором этой фирмы является Ковалев - прим.ред).

В июне 2016 года пайщики объявили голодовку. Это подтолкнуло областные власти и прокуратуру к решению проблемы. В 2017 году люди вновь объявили голодовку. Тогда же против ЖСК "Авиатор" было возбуждено уголовное дело.

В октябре 2017 года власти пообещали, что квартиры будут сданы к маю 2018 года. В настоящее время степень готовности объекта составляет около 90%. На стройплощадке проводятся работы по газификации объекта.

"Органы внутренних дел проделали довольно большую по объему и трудоемкую работу по сбору и обобщению доказательственной базы – проведен ряд судебных экспертиз, в том числе бухгалтерские и строительные, допрошено свыше 300 человек, проведены очные ставки, изъяты и осмотрены более сотни строительных документов. Кроме того, отмечу, что в какой-то момент один из подозреваемых перестал являться в полицию, симулировал заболевание, не появлялся по месту постоянного жительства, в результате чего был объявлен в розыск и вскоре задержан. По ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД ему изменили меру пресечения и в настоящее время он содержится в СИЗО", - добавил руководитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

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