В палатке.

В суд направлено уголовное дело в отношении трех жителей Кунгурского района, обвиняемых в убийстве 76-летнего пермяка. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено в окрестностях села Бым, где погибший временно жил в платке. В конце июля 2017 года обвиняемые совершили разбойное нападение на пенсионера. Они жестоко избили его, требуя денег. Один из злоумышленников облил мужчину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Спустя некоторое время пенсионера с ожогами нашли на берегу пруда. Его доставили в реанимацию, где он вскоре скончался.

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