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Следователи ищут жертв возможного убийцы Ирины Вахрушевой13 февраля в 15:06

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Его подозревают в серии изнасилований.

Следователи ищут жертв 35-летнего екатеринбуржца Алексея Фалькина, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве Ирины Вахрушевой.

"У следствия имеются основания полагать, что обвиняемый может быть причастен к иным возможным преступлениям сексуального характера, совершенным в период с 2004 по 2008 годы на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга, в том числе, в парке Победы. О данных преступлениях потерпевшие по каким-либо причинам не сообщали в органы правоохраны", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Возможных потерпевших от действий Фалькина просят позвонить по телефонам: 8(343)297-72-44, 8-922-039-95-25. Конфиденциальность гарантируется.

Ирина Вахрушева убита 15 апреля 2017 года. Преступник напал на нее, когда она шла в гости к подруге. Угрожая ножом, он затащил женщину к подвалу и изнасиловал. После этого маньяк нанес жертве 40 ножевых ранений, вырезал половые органы и вывез тело в лес в районе Серовского тракта. Следователи вышли на след екатеринбуржца Алексея Фалькина. Он дал признательные показания, сознавшись еще в 11 преступлениях. У Ирины остался пятилетний сын.

В ходе расследования выяснилось, что Фалькин ранее уже был судим за изнасилование учительницы из Березовского. Он освободился в декабре 2015 года, отсидев два года.

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