Пышминцы готовы к суду Линча.

Свердловчане составили петицию против убийцы 30-летней жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой. Они требуют для предполагаемого преступника Алексея Фалькина смертной казни.

"Читая новости о нашумевшей трагедии, приходишь в шок узнавая подробности дела, город следил за следствием практически онлайн. Данная петиции создана в связи с тем, что народ потряс факт о том, что маньяка-насильника могут признать невменяемым за его жестокое действие ни в чем неповинным хрупким человеком, молодой мамы, как Ирина Вахрушева! Мы хотим донести до Вас факты полной его вменяемости, для того, чтоб его наказали по всей строгости УК РФ: Алексей Фалькин отслужил в армии, работал в МЧС, был пожарным, у него была жена и есть дети, имеются водительские права категории B, потом он работал токарем, все это свидетельствует тому, что он в полной вменяемости, так как невменяемого человека даже просто не допустила на работу за токарным станком", - говорится в обращении на Change.org (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Документ уже подписали почти 800 человек, передает "Уралинформбюро".

Ирина Вахрушева была убита 15 апреля 2017 года. Преступник напал на нее, когда она шла в гости к подруге. Угрожая ножом, он затащил женщину к подвалу и изнасиловал. После этого маньяк нанес жертве 40 ножевых ранений, вырезал половые органы и вывез тело в лес в районе Серовского тракта. Следователи вышли на след екатеринбуржца Алексея Фалькина. Он дал признательные показания, сознавшись еще в 11 преступлениях. Опасаясь суда Линча, правоохранители специально направили волонтеров и их помощников по ложному следу, чтобы разъяренная толпа не сорвала следственный эксперимент.

У Ирины остался пятилетний сын. Мать погибшей после случившегося попала в больницу.

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