Свердловчане требуют смертной казни для убийцы Ирины ВахрушевойСегодня в 13:30
- Текст
Пышминцы готовы к суду Линча.
Свердловчане составили петицию против убийцы 30-летней жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой. Они требуют для предполагаемого преступника Алексея Фалькина смертной казни.
"Читая новости о нашумевшей трагедии, приходишь в шок узнавая подробности дела, город следил за следствием практически онлайн. Данная петиции создана в связи с тем, что народ потряс факт о том, что маньяка-насильника могут признать невменяемым за его жестокое действие ни в чем неповинным хрупким человеком, молодой мамы, как Ирина Вахрушева! Мы хотим донести до Вас факты полной его вменяемости, для того, чтоб его наказали по всей строгости УК РФ: Алексей Фалькин отслужил в армии, работал в МЧС, был пожарным, у него была жена и есть дети, имеются водительские права категории B, потом он работал токарем, все это свидетельствует тому, что он в полной вменяемости, так как невменяемого человека даже просто не допустила на работу за токарным станком", - говорится в обращении на Change.org (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Документ уже подписали почти 800 человек, передает "Уралинформбюро".
Ирина Вахрушева была убита 15 апреля 2017 года. Преступник напал на нее, когда она шла в гости к подруге. Угрожая ножом, он затащил женщину к подвалу и изнасиловал. После этого маньяк нанес жертве 40 ножевых ранений, вырезал половые органы и вывез тело в лес в районе Серовского тракта. Следователи вышли на след екатеринбуржца Алексея Фалькина. Он дал признательные показания, сознавшись еще в 11 преступлениях. Опасаясь суда Линча, правоохранители специально направили волонтеров и их помощников по ложному следу, чтобы разъяренная толпа не сорвала следственный эксперимент.
У Ирины остался пятилетний сын. Мать погибшей после случившегося попала в больницу.
Ранее по теме:
Убийца Ирины Вахрушевой вырезал ей половые органы
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:30
Житель Прикамья выпросил у школьницы интимные фото и склонял ее к сексу
Его задержали.Сегодня в 14:27
Югорчанин перевернулся на лодке и его зажало льдом
Мужчина погиб.Сегодня в 14:21
США собирают деньги на борьбу с мировым влиянием России
Конгресс дал добро.Сегодня в 14:10
В Ревде пациентка выпала из окна больницы
Женщина скончалась на месте.Сегодня в 14:08
В Каслинском районе выбрали нового главу
Из числа депутатов.Сегодня в 13:57
Число детских суицидов в России выросло в 1,5 раза
В 2016-м счеты с жизнью свели 720 человек.Сегодня в 13:46
Свердловская прокуратура взялась за "забывчивых" депутатов
50 человек не отчитались о доходах.Сегодня в 13:38
В Нижнем Тагиле взбесившийся питбуль набросился на школьника
И загрыз его собаку.Сегодня в 13:30
Свердловчане требуют смертной казни для убийцы Ирины Вахрушевой
Пышминцы готовы к суду Линча.Сегодня в 13:15
Мчавшийся на красный водитель проломил голову 18-летней тюменке
Девушка в больнице.Сегодня в 13:08
Европейцы решили отказаться от секса
При зачатии ребенка.Сегодня в 13:02
В элитной гимназии Сургута объявлен карантин по менингиту
Дети учатся дистанционно.Сегодня в 12:39
В Тюмени автоледи осудили за избиение полицейского 8 марта
Она была пьяна.Сегодня в 12:30
В Китае появились игровые автоматы с живыми котятами
Попробуй поймать.Сегодня в 12:22
Пермяк сел на 9,5 лет за надругательство над приятелем
Пострадавший свел счеты с жизнью.
Главные новости
- Сегодня в 13:57Число детских суицидов в России выросло в 1,5 раза
- Сегодня в 13:30Свердловчане требуют смертной казни для убийцы Ирины Вахрушевой
- Сегодня в 11:57Российский аналог Boeing готов к полетам
- Сегодня в 10:34Россиян запичкают лекарствами-пустышками
- Сегодня в 10:27Росавиация оставила турецкие чартеры в покое
Аналитика
Оставили со сНосом
И долгами "за воздух".
flydubai без тапочек
В бизнесе.
Сниму подвал. Класс "А" не предлагать
Застой на офисном рынке будет долгим.