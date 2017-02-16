×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Азиатка с пирсингом в носу: опубликованы приметы курганской детоубийцы 13 февраля в 15:09

  • Текст

Выбросившей младенца на ЖД-пути.

Транспортные полицейские обратились к общественности за помощью в розыске женщины, которая, вероятно, выбросила новорожденного на железнодорожные пути на станции Лебяжье-Сибирская в Курганской области.

В преступлении подозревают азиатку 20-25 лет с пирсингом в левой ноздре. Ее рост - около 160 сантиметров, волосы темные. Была одета в куртку серо-стального цвета, вязаную шапку белого цвета и черные сапоги.

В последний раз ее видели 8 февраля на станции Макушино и в электричке сообщением "Макушино - Курган", рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО

Тех, кто видел женщину беременной в Макушино или владеет какой-либо информацией о ней, просят позвонить по телефонам: +7 (3522) 45-99-38, 49-22-05 или 49-28-86; +7 (3522) 43-77-78, 43-77-79 или 43-77-76.

Труп новорожденного ребенка был обнаружен 9 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Крушение Ан-148: что известно о трагедии

Версии случившегося.

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Екатеринбуржцы решили судьбу "Нью-Сокольников"

Шарташ идет к обновлению.

Башня с динамитом на шее

Башня с динамитом на шее

Снести нельзя помиловать.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×