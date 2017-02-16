Выбросившей младенца на ЖД-пути.

Транспортные полицейские обратились к общественности за помощью в розыске женщины, которая, вероятно, выбросила новорожденного на железнодорожные пути на станции Лебяжье-Сибирская в Курганской области.

В преступлении подозревают азиатку 20-25 лет с пирсингом в левой ноздре. Ее рост - около 160 сантиметров, волосы темные. Была одета в куртку серо-стального цвета, вязаную шапку белого цвета и черные сапоги.

В последний раз ее видели 8 февраля на станции Макушино и в электричке сообщением "Макушино - Курган", рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО

Тех, кто видел женщину беременной в Макушино или владеет какой-либо информацией о ней, просят позвонить по телефонам: +7 (3522) 45-99-38, 49-22-05 или 49-28-86; +7 (3522) 43-77-78, 43-77-79 или 43-77-76.

Труп новорожденного ребенка был обнаружен 9 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка".