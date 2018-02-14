Ей грозит 20 лет колонии.

В Карпинске по подозрению в тройном убийстве задержали местную жительницу. Ей грозит до 20 лет лишения свободы, пишет "Вечерний Карпинск".

Тела двух мужчин и женщины с ножевыми ранениями обнаружили при тушении частного дома на улице Осипенко 10 февраля.

В следственном комитете и полиции от комментариев "Уралинформбюро" воздерживаются.

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