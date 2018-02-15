Он надругался над ней в подъезде.

В Тюмени задержали подозреваемого в надругательстве над 19-летней девушкой. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель. Мужчина арестован, ему предъявлено обвинение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено днем 3 февраля. Злоумышленник затащил девушку в подъезд. Угрожая ножом, он совершил "иные действия сексуального характера" (ч.2 ст.132 УК РФ).

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