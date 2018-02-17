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Обрушение потолка в Екатеринбурге обернулось "уголовкой"16 февраля в 14:45

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Пока дело бесфигурантное.

В Екатеринбурге по факту обрушения потолка в бараке возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Пока оно бесфигурантное. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

ЧП произошло вечером 15 февраля в квартире дома в переулке Суворовском. Накануне в доме начался ремонт кровли. Рабочие складировали шифер на перекрытии. По предварительным данным, из-за этого произошло обрушение.

Пострадал владелец квартиры и двое его внуков 2 и 9 лет. Детей госпитализировали.

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Потолок барака рухнул на головы трех человек в Екатеринбурге

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