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Осужденный за наркоторговлю сын свердловского чиновника не смог выйти из колонии16 февраля в 15:22

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Приговор вступил в силу.

Свердловский облсуд оставил в силе приговор 28-летнему Александру Каюмову - сыну главы Горнозаводского управленческого округа. Он проведет в колонии общего режима 4,5 года. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Каюмов был задержан в Екатеринбурге в апреле 2017 года по подозрению в наркоторговле. В ходе контрольной закупки сын высокопоставленного чиновника передал подставному покупателю сверток с зельем, за который получил 1000 рублей. При задержании у него изъяли меченые деньги.

Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес ему приговор 13 декабря. С решением не согласились как сторона защиты, так и сторона обвинения.

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Сына свердловского чиновника отправили за решетку за наркоторговлю

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