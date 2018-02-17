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Расстрелявший школьников американец рассказал о причинах преступления16 февраля в 15:31

Виноваты "голоса".

Николас Круз, расстрелявший школьников во Флориде, рассказал следователям о причинах, толкнувших его на преступление. 19-летний юноша заявил, что услышал голоса, которые дали ему указание совершить вооруженное нападение, сообщает ABC News.

Знакомые Круза описали его изданию как проблемного молодого человека, который находился в глубокой депрессии и посещал психотерапевта. Кроме того, юноша испытывал особый интерес к оружию. Он нередко выкладывал в Instagram фотографии, на которых позировал с пистолетами и ножами.

Вооруженное нападение на учеников одной из школы в городе Паркленд произошло 14 февраля. Погибли 17 человек, 14 получили ранения. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Николас Круз учился в указанной школе с января 2016 года по февраль 2017-го, пока не был исключен из-за проблем с поведением.

Стрелок арестован. Он обвиняется в совершении 17 преднамеренных убийствах.

Ранее по теме:
В школе во Флориде юноша открыл стрельбу: погибли 17 человек

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1 комментариев из 1 | смотреть все
вот так 16 февраля в 17:25

психотерапевта посадить в тюрьму за то, что он не выявил психа и этим обрёк общество на трагедию, ибо нефиг таким психотерапевтам людям мозги пудрить

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