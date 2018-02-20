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Прокуратура нашла нарушения в оскандалившемся челябинском детдоме19 февраля в 18:54

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Сироты не были защищены от надругательств.

В челябинский детдом, воспитанники которого предположительно подвергались надругательствам, мог попасть любой желающий - администрация не ремонтировала поврежденный забор учреждения. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Нарушение специалисты ведомства обнаружили во время проверки.

Кроме того, подчеркнули в прокуратуре, не был налажен режим посещений воспитанников, за детьми отсутствовал должный контроль, а заявления в органы полиции о розыске самовольно ушедших детей подавались несвоевременно. Все это, по оценке экспертов, создавало условия для совершения преступлений в отношении несовершеннолетних.

Прокуратура внесла представление главе муниципального района по месту нахождения интерната. Также поставлен вопрос о соответствии руководителя детдома занимаемой должности.

Ранее СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело из-за возможного надругательства над семью воспитанниками детдома. По подозрению в совершении преступлений задержан 51-летний местный житель.

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