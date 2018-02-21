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Подозревают всех: у ишимцев массово берут анализ ДНК в поисках педофилаСегодня в 08:52

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Изнасиловавшего 8-летнюю девочку.

В Ишиме силовики массово проверяют мужчин на причастность к изнасилованию 8-летней девочки. Биоматериал собирают, в частности, у тех, кто живет в районе, где было совершено преступление. Также слюну на ДНК-тест сдают автомобилисты, которых останавливают сотрудники ДПС. Об этом пишет портал 72.ru, ссылаясь на местных жителей.

В пресс-службе областного СУ СКР отметили, что в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. В ведомстве подтвердили, что преступник еще не найден.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", преступление в Ишиме было совершено 8 января. Педофил затащил ребенка в заброшенный дом на улице Чехова, 61.

Розыск насильника ведется больше месяца. На вид ему 30 лет, его рост около 170 сантиметров. Мужчина худощавого телосложения, в момент совершения преступления был одет в темную куртку с капюшоном и черные брюки. На ногах у него были черные туфли. Следователя просят всех, кто опознал подозреваемого или стал очевидцем преступления, позвонить по телефонам: (8) 904-491-43-25 или 02.

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