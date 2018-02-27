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Сыщики передали дело об убийстве многодетной тюменки в прокуратуруСегодня в 09:44

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Для утверждения обвинительного заключения.

Следователи завершили расследование дела об убийстве многодетной тюменки Ирады Москвиной. После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, дело будет направлено в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Обвиняемым по делу проходит 32-летний бывший муж женщины. По версии следствия, днем 24 декабря 2017 года он пришел к ней в "Школу парикмахерского искусства" на улице Прокопия Артамонова и экс-супруге два удара ножом. Пострадавшую госпитализировали в состоянии комы. Спустя 5 дней Ирада скончалась.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Родственники и коллеги женщины возмутились, что следователи проявляют излишнюю гуманность к предполагаемому душегубу. После этого статью переквалифицировали на "Убийство".

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