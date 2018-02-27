В том числе у студентов.

Подозреваемая в краже у игроков хоккейной команды мэрии Екатеринбурга свердловчанка проверяется на причастность к серии аналогичных преступлений. Похожая на нее женщина 15 февраля обчистила студентов УрФУ. Молодые люди задержали злоумышленницу и вызвали полицию.

"Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска установили и задержали указанную женщину. Ей оказалась нигде не работающая местная жительница 1984 года рождения. Как выяснилось, она ранее уже была судима за целую серию аналогичных преступлений. По приговору суда она несколько лет отбывала в исправительном учреждении, откуда освободилась в 2016 году", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Женщина промышляла на территории Кировского, Ленинского и Орджоникидзевского районов.

Хоккеистов ограбили во время матча в Верхней Пышме в минувшие выходные. Ущерб составил около 200 тысяч рублей. Предполагаемая преступница попала на запись камер видеонаблюдения.

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