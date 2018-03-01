Они придут завтра.

Экс-сенатор от Челябинской области Константин Цыбко объявил голодовку. Поводом послужило то, что накануне к нему в СИЗО не пустили адвокатов, передает "Уралинформбюро".

"Сегодня во время заседания Цыбко довел до сведения суда, что будет продолжать голодовку до тех пор, пока не добьется личной встречи с адвокатами. Согласно официальным ответам из регионального ГУФСИН и администрации следственного изолятора, на территорию СИЗО не пустили одного из защитников," - рассказала корреспонденту агентства официальный представитель Челябинского облсуда Евгения Нациевская.

По ее словам, у недопущенного в изолятор защитника с собой не было удостоверения. Проходу второго представителя обвиняемого никто не препятствовал, однако он заходить тоже на стал. Оба адвоката высказали намерение посетить своего подзащитного в СИЗО завтра, 2 марта, в первой половине дня.

В пресс-службе южноуральского ГУФСИН "Уралинформбюро" сообщили, что экс-сенатор не голодает.

Следующее заседание суда по делу Цыбко состоится 2 марта. Как ожидается, слово возьмет один из адвокатов.

Константин Цыбко в августе 2017 года был признан виновным во взяточничестве. Суд отправил его в колонию строгого режима на 9 лет и выписал 70-миллионный штраф. Экс-сенатор обжаловал приговор. Рассмотрение апелляции началось в октябре.

В ходе разбирательства вскрылись новые эпизоды взяточничества. В связи с этим гособвинитель просил ужесточить наказание для Цыбко и отправить его в колонию на 14 лет, а сумму штрафа увеличить до 500 миллионов рублей.

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