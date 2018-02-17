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Гособвинение просит накинуть Цыбко еще 5 лет16 февраля в 16:01

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И увеличить размер штрафа в 7 раз.

Гособвинитель просит отменить приговор экс-сенатору от Челябинской области Константину Цыбко и вынести новый, включив два новых эпизода получения взятки .

"В связи с этим назначить наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей. Также лишить права занимать определенные должности на срок 3 года", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель Челябинского облсуда Евгения Нациевская.

Сторона защиты выступит 27 февраля.

В августе 2017 года Озерский горсуд признал Цыбко виновным во взяточничестве и назначил ему 9 лет колонии строгого режима и штраф в 70 миллионов рублей. Экс-сенатор обжаловал приговор. Суд начал рассматривать апелляцию в октябре.

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