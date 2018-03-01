Пострадали 5 человек.

По факту пожара в одном из цехов ООО "Пермская химическая компания" возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

ЧП произошло утром 1 марта. При выполнении работ возникла химическая реакция, повлекшая возгорание. Пострадало пятеро работников, все госпитализированы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Самые серьезные травмы у 27-летнего молодого человека.

Следователи осматривают место происшествия, допрашивают потерпевших и свидетелей. В рамках расследования дела будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии.

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