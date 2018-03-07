Она беременна.

В полдень 6 марта в Верхней Пышме задержали подозреваемую в краже вещей у хоккеистов из Екатеринбурга. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 33-летняя жительница уральской столицы. В настоящее время екатеринбурженку допрашивают.

Спортсменов ограбили в минувшие выходные во время матча в Верхней Пышме. Два человека не досчитались наличности, у пятерых пропали мобильные телефоны. Ущерб составил около 200 тысяч рублей.

"В краже у спортсменов она созналась. К сожалению, на момент задержания похищенные деньги и телефоны успела сбыть. По данному факту в ОВД Верхней Пышмы возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража". Учитывая, что подозреваемая находится на последних месяцах беременности, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Работа полиции по поиску похищенного продолжается", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

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