×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Верхней Пышме задержали подозреваемую в ограблении хоккеистов екатеринбурженку06 марта в 16:39

  • Текст

Она беременна.

В полдень 6 марта в Верхней Пышме задержали подозреваемую в краже вещей у хоккеистов из Екатеринбурга. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 33-летняя жительница уральской столицы. В настоящее время екатеринбурженку допрашивают.

Спортсменов ограбили в минувшие выходные во время матча в Верхней Пышме. Два человека не досчитались наличности, у пятерых пропали мобильные телефоны. Ущерб составил около 200 тысяч рублей.

"В краже у спортсменов она созналась. К сожалению, на момент задержания похищенные деньги и телефоны успела сбыть. По данному факту в ОВД Верхней Пышмы возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража". Учитывая, что подозреваемая находится на последних месяцах беременности, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Работа полиции по поиску похищенного продолжается", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Ранее по теме:
Ограбившая хоккеистов екатеринбурженка была судима за серию краж

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

Под рекламу.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×