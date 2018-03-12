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Сторожа курганского магазина отдали под суд за жестокое убийствоСегодня в 12:34

  • Текст

Незнакомки.

В суд направлено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Кургана, обвиняемого в жестоком убийстве. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступление было совершено в ночь на 19 января 2018 года в продуктовом магазине, где мужчина работал сторожем. По версии следствия, он привел в подсобку ранее незнакомую женщину и выпивал с ней. Во время застолья вспыхнула ссора, злоумышленник избил собутыльницу табуретом и прикладом пневматического ружья. Труп он вытащил на улицу и оставил в снегу за магазином.

Тело обнаружили 26 января. Спустя некоторое время задержали обвиняемого.

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