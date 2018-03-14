Ребенок родился живым.

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении матери младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере. Она подозревается в "убийстве матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Труп девочки обнаружили утром 12 марта сотрудники коммунальной службы. Младенец лежал в мусорном баке у дома №32 по улице Профсоюзов. В ходе проверки выяснилось, что ребенок родился на 8-м месяце беременности живым и жизнеспособным. Личность матери установлена, ей оказалась 28-летняя местная жительница.

Следствие продолжается. Будет проведен ряд экспертиз, в том числе, генетическая и психолого-психиатрическая. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

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