×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловчанин сел на 17 лет за изнасилование и убийство знакомойСегодня в 13:25

  • Текст

Его подельнику дали в два раза меньше.

Свердловский облсуд вынес приговор двум жителям Шалинского района. Мужчины 28 и 43 лет признаны виновными в изнасиловании, убийстве и укрывательстве особо тяжкого преступления. Младший проведет в колонии строгого режима 17 лет, старшего отправили на 8 лет в ИК общего режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 12 января 2017 года. Выпив с 45-летней женщиной, обвиняемые изнасиловали ее. Чтобы скрыть преступление, младший мужчина убил собутыльницу.

Труп злоумышленники завернули в ковер и выбросили в реку Чусовую.

По приговору суда, мужчины должны заплатить 500 тысяч рублей потерпевшей стороне в качестве компенсации морального вреда.

Ранее по теме:
Двух свердловчан отдали под суд за изнасилование и убийство знакомой

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×