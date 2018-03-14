Свердловчанин сел на 17 лет за изнасилование и убийство знакомойСегодня в 13:25
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Его подельнику дали в два раза меньше.
Свердловский облсуд вынес приговор двум жителям Шалинского района. Мужчины 28 и 43 лет признаны виновными в изнасиловании, убийстве и укрывательстве особо тяжкого преступления. Младший проведет в колонии строгого режима 17 лет, старшего отправили на 8 лет в ИК общего режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Преступление было совершено в ночь на 12 января 2017 года. Выпив с 45-летней женщиной, обвиняемые изнасиловали ее. Чтобы скрыть преступление, младший мужчина убил собутыльницу.
Труп злоумышленники завернули в ковер и выбросили в реку Чусовую.
По приговору суда, мужчины должны заплатить 500 тысяч рублей потерпевшей стороне в качестве компенсации морального вреда.
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