Его подельнику дали в два раза меньше.

Свердловский облсуд вынес приговор двум жителям Шалинского района. Мужчины 28 и 43 лет признаны виновными в изнасиловании, убийстве и укрывательстве особо тяжкого преступления. Младший проведет в колонии строгого режима 17 лет, старшего отправили на 8 лет в ИК общего режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 12 января 2017 года. Выпив с 45-летней женщиной, обвиняемые изнасиловали ее. Чтобы скрыть преступление, младший мужчина убил собутыльницу.

Труп злоумышленники завернули в ковер и выбросили в реку Чусовую.

По приговору суда, мужчины должны заплатить 500 тысяч рублей потерпевшей стороне в качестве компенсации морального вреда.

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