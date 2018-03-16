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Избитый в пермском клубе DJ Smash раскрыл новые деталиСегодня в 17:29

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Появились новые свидетели.

Избитый в пермском ночном клубе DJ Smash (Андрей Ширман) рассказал, что в ходе расследования уголовного дела появились новые свидетели, передает "Уралинформбюро".

"Дело идет, но как выяснилось этот процесс не такой быстрый как в телешоу, хотя все кто им занимаются - работают на совесть: появляются новые свидетели, готовится экспертиза, вскрываются новые факты. Даю вам слово что это дело я не оставлю, сколько бы сил, средств, людей и работы на это не потребовалось. Виновные будут наказаны по всей строгости закона и это дело будет служить примером работы уголовной системы нашей страны и возможно сможет предотвратить подобные случаю в будущем", - написал музыкант в соцсети Instagram (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Музыканта избили 10 февраля на танцполе клуба "Дом Культуры". По словам пострадавшего, за отказ сделать совместное фото на него набросился с кулаками экс-депутат краевого Заксобрания Александр Телепнев. Ширмана доставили в больницу с открытым переломом челюсти, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Сам Телепнев отрицает причастность к избиению диджея.

Ранее по теме:
Избиение DJ Smash обернулось "уголовкой"

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