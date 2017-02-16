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Избиение DJ Smash обернулось "уголовкой"13 февраля в 13:39

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Безфигурантной.

Пермская полиция расследует преступление, совершенное в местном клубе "Дом культуры". 10 февраля на танцполе был избит DJ Smash (Андрей Ширман). Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Заявление в отдел полиции №6 Перми было подано 12 февраля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого УМВД.

Ранее об инциденте в Instagram написал сам Ширман. По словам музыканта, избил его бывший депутат краевого Заксобрания Александр Телепнев. "Он подошел позже в состоянии сильного опьянения когда я стоял у бара спиной к танцполу - лицом к бармену и делал заказ. И начал требовать новое фото, на что получил вежливый отказ. Далее он пытался силой оттащить меня от бара, но не удержался на ногах и упал на пол потащив меня за собой, хотя мне удалось удержаться на ногах облокотившись на него. В следующую секунду стоявший рядом Александр Телепнев нанес мне удар по виску и челюсти, свалив меня с ног и после оба добивали меня ногами. Я находился в сознании. Открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и еще много чего. Операции прошли, я чувствую себя намного лучше", - написал музыкант (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Сам Телепнев отрицает свою причастность к избиению Ширмана.

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