На скамье подсудимых – югорчанин.

19 марта в Свердловском облсуде стартует процесс по делу 25-летнего югорчанина, обвиняемого в убийстве таксиста и покушении на убийство другого водителя. Заседание начнется в 10.00, судья – Павел Неретин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

Преступления были совершены в Екатеринбурге в феврале 2017 года. Как следует из материалов дела, обвиняемый и его приятель поймали такси. По прибытии к месту назначения мужчины нанесли водителю 85 ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Злоумышленники завладели его авто, похитили деньги (407 рублей) и мобильный телефон.

В тот же день обвиняемый напал на другого таксиста. Водителю удалось вырваться и обратиться за помощью к прохожим.

Подельника подсудимого ранее признали невменяемым. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

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