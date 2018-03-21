×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Зарезавшую многодетную мать екатеринбурженку признали вменяемойСегодня в 16:47

  • Текст

Ее ждет суд.

Экспертиза признала вменяемой 30-летнюю няню, которая зарезала многодетную екатеринбурженку. Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд, сообщил "Уралинформбюро" руководитель СО по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Игорь Юдин.

Преступление было совершено в ночь на 13 ноября 2017 года. Истекающую кровью женщину обнаружил супруг. Потерпевшую экстренно госпитализировали, наутро она скончалась.

По имеющимся данным, обвиняемая пошла на преступление, чтобы забрать детей себе.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге задержали няню за убийство многодетной матери

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Что останется потомкам?

Средний Урал: бьют и будут пить

Средний Урал: бьют и будут пить

Отчет полиции за 2017 год.

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×