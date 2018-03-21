Зарезавшую многодетную мать екатеринбурженку признали вменяемойСегодня в 16:47
- Текст
Ее ждет суд.
Экспертиза признала вменяемой 30-летнюю няню, которая зарезала многодетную екатеринбурженку. Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд, сообщил "Уралинформбюро" руководитель СО по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Игорь Юдин.
Преступление было совершено в ночь на 13 ноября 2017 года. Истекающую кровью женщину обнаружил супруг. Потерпевшую экстренно госпитализировали, наутро она скончалась.
По имеющимся данным, обвиняемая пошла на преступление, чтобы забрать детей себе.
Ранее по теме:
В Екатеринбурге задержали няню за убийство многодетной матери
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:11
Названо точное время сноса екатеринбургской телебашни
Взрыв прогремит в 9 утра.Сегодня в 19:34
Эсеры предложили коммунистам и либералам объединиться
В одну партию.Сегодня в 18:29
Водитель Nissan X-Trail устроил лобовое ДТП на свердловской трассе
Сам погиб, трое пострадали.Сегодня в 18:22
Аренда квартир у Южного автовокзала Екатеринбурга резко подорожала
Почти сравнялась с центром.Сегодня в 18:07
Главе МИДа Лаврову предрекли отставку
По собственному желанию.Сегодня в 18:01
У стрелявшей в шадринской школе семиклассницы была помощница
Она отвлекала педагога.Сегодня в 17:59
Тагильчанин сел на 8 лет за избиение двоих полицейских
В ИК общего режима.Сегодня в 17:58
Свердловские строители завалили рынок
Новостройками ИЖС.Сегодня в 17:49
Отравление урайцев шаурмой обернулось "уголовкой"
Почти половина пострадавших - дети.Сегодня в 17:47
Тоболячке ограничили свободу за сварившегося в кастрюле внука
На 8 месяцев.Сегодня в 17:43
Мать погибшей в Югре девочки пикетировала здание Генпрокуратуры в Москве
С призывом к Чайке.Сегодня в 17:25
"Телекарта" выдвигает "Лидера"
Для любителей современного телевидения.Сегодня в 17:23
Депутат Госдумы придумал план по возвращению столице Урала сильного мэра
Секретный.Сегодня в 17:10
Свердловские санврачи установили тотальный контроль над школами
Плановые проверки проходят регулярно.Сегодня в 17:01
В Волоколамске 50 школьников попали к врачам
После залпа сероводорода со свалки.
Главные новости
- Сегодня в 19:34Эсеры предложили коммунистам и либералам объединиться
- Сегодня в 17:43Мать погибшей в Югре девочки пикетировала здание Генпрокуратуры в Москве
- Сегодня в 17:23Депутат Госдумы придумал план по возвращению столице Урала сильного мэра
- Сегодня в 16:04Екатеринбургскую башню сочли "слишком молодой"
- Сегодня в 15:44Школа с будущим: завхоз ответит за отметки
Аналитика
Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок
Что останется потомкам?
Средний Урал: бьют и будут пить
Отчет полиции за 2017 год.
Школьный морок
С общаком и обнаженкой.