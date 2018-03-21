Ее ждет суд.

Экспертиза признала вменяемой 30-летнюю няню, которая зарезала многодетную екатеринбурженку. Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд, сообщил "Уралинформбюро" руководитель СО по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Игорь Юдин.

Преступление было совершено в ночь на 13 ноября 2017 года. Истекающую кровью женщину обнаружил супруг. Потерпевшую экстренно госпитализировали, наутро она скончалась.

По имеющимся данным, обвиняемая пошла на преступление, чтобы забрать детей себе.

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